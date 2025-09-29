Le réseau ferroviaire casablancais en 2029

Une multitude de projets sont en phase de réalisation en marge de l’échéance de 2030. L’un des plus importants chantiers demeure la réhabilitation du champ ferroviaire de la région de Casablanca. Entre Réseau Express Régional (RER), trains interurbains et trains à grande vitesse, cet article met le point sur ce chantier pharaonique.

La réhabilitation du ferroviaire casablancais s’apprête à transformer les déplacements dans la métropole marocaine, avec une mise en service prévue en 2029. Ce projet structurant autour d’un duopole de deux grandes gares (Casa Voyageurs et la nouvelle gare Casa Sud dont les travaux ont été lancés par le roi Mohammed VI) s’appuiera sur trois types de lignes. Ces gares recevront la ligne RER avec des trains Hyundai Rotem, la ligne de trains classiques avec des trains espagnols CAF modèle Oxygène et la ligne à grande vitesse avec des trains Alstom Avelia Horizon.

La Gare de Casa-Sud, véritable plateforme multimodale dotée de 10 voies ferrées et de sa proximité au tramway, sera la première des trois gares dites de « nouvelle génération ». La deuxième gare étant celle du Stade Hassan II, au niveau de Benslimane, qui sera la première gare à deux niveaux du Maroc. En forme de croix, elle accueillera sur un niveau la ligne RER, et la ligne à grande vitesse en perpendiculaire, au niveau inférieur. L’ultime gare sera celle du nouveau terminal de l’aéroport Mohamed V. Il a été rapporté que ces trois gares seront livrées fin 2027.

En parallèle à ces trois gares de « nouvelle génération », 10 nouvelles gares seront créées ou redeveloppées de manière harmonieuse, celles-ci étant Benslimane, Mohammedia – Facultés, Zenata, Sidi Bernoussi, Ain Sebaa, Hay Mohammadi, Ville Nouvelle, Mers Sultan, l’Oasis, Sidi Maarouf et Nouaceur. D’autres gares, Mohammedia et Bouskoura, seront modernisées.

La ligne RER, au départ de la gare de départ de Kénitra, desservira la nouvelle gare de Mohammedia – Facultés, Mohammedia, Zenata, Sidi Bernoussi et Ain Sebaa. Là, deux choix s’offrent aux voyageurs : un arrêt à Casa-Port ou une desserte des terminaux 1 et 2 de l’aéroport, via Hay Mohammadi, Casa Voyageurs, Ville Nouvelle, Mers Sultan, L’Oasis, Casa-Sud, Sidi Maarouf, Bouskoura et Nouaceur. Après Bouskoura, une bretelle part vers El Jadida. De plus, une autre branche de la ligne RER part de Benslimane, s’arrête à la gare du Stade Hassan II – la première gare en X du Maroc – puis continue vers Mohammedia – Facultés et suit le parcours mentionné ci-dessus. Les lignes RER auront une cadence inédite de 15 minutes entre chaque départ.

Les trains ordinaires arrivent, eux, des gares de Tanger, Beni Ansar et Oujda, avec des arrêts à Mohammedia et Ain Sebaa, avant d’arriver à Casa Voyageurs. De là, outre la ligne initiale vers Marrakech via Casa-Sud et le Terminal 3 de l’aéroport Mohamed V, deux nouvelles branches se forment. Ces dernières empruntent le même itinéraire jusqu’au Terminal 3, puis bifurquent vers Oued Zem et Safi, offrant davantage de possibilités de connexion.

Pour la LGV, deux lignes partent de Tanger et s’arrêtent à la gare du Stade Hassan II. L’une pénètre dans Casablanca avec des arrêts à Casa Voyageurs et Casa-Sud avant d’atteindre le Terminal 3, l’autre contourne la ville directement vers le Terminal 3, un gain de temps pour les voyageurs venant de Tanger ou Rabat et souhaitant aller à l’aéroport ou à Marrakech.

À ce jour, les travaux de creusement des lignes à grande vitesse autour de Casablanca ont déjà commencé, démontrant l’avancement rapide du projet. Le cœur de la capitale économique se verra également impacté, puisque ce ne sont pas moins de six voies qui verront le jour entre Mohammedia et Bouskoura, « deux voies pour les trains à grandes vitesse, deux voies pour les trains de proximité et deux voies pour les autres trains », contre deux voies actuellement. L’ONCF déclare également que cette augmentation du nombre de voies « entrainera l’élargissement d’au moins 40 ouvrages situés dans la Wilaya de Casablanca ».