Forum d’Asilah: vernissage d’une exposition d’artistes bahreïnie et syrien

Le vernissage d’une exposition des œuvres des artistes bahreïnie Lobna Al Amin et syrien Khalid Al Saai a eu lieu, samedi soir à la galerie d’exposition du Centre Hassan II des Rencontres internationales d’Asilah, offrant au public l’occasion de découvrir une fusion artistique riche en émotions et en créativité.

La cérémonie d’inauguration de cette exposition, qui s’inscrit dans le cadre de la session d’automne de la 46e édition du Moussem culturel international d’Assilah, a été marquée par le dévoilement de la plaque commémorative, entérinant l’attribution du nom de feu Mohamed Benaissa, fondateur du Forum d’Assilah, à la galerie des beaux-arts du Centre.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2025, met en lumière des œuvres inédites de ces deux artistes d’exception, dont les créations allient tradition, modernité et réflexion contemporaine.

Elle offre aux amateurs d’arts visuels une immersion dans des univers sensibles et singuliers, nourris par l’imaginaire et l’empreinte profonde que leur a laissée leur passage à Assilah.

L’exposition de Khalid Al Saai, intitulée « Laile bleue », propose une immersion profonde dans un univers où se conjuguent calligraphie, abstraction et symbolisme. À travers cette exploration esthétique, l’artiste traduit les tensions, les aspirations et les espoirs du monde arabe contemporain.

Ses créations, empreintes de richesse texturale et de subtils jeux de lumière, offrent au visiteur une expérience visuelle et émotionnelle d’une grande intensité.