USA : la Cour suprême autorise le gel de 4 milliards de dollars d’aide internationale

La Cour suprême des États-Unis a autorisé, vendredi, le gouvernement américain à geler plus de quatre milliards de dollars d’aide internationale, bien que ces fonds aient déjà été approuvés par le Congrès.

Cette décision fait suite à une requête de l’administration Trump, qui cherchait à faire annuler le jugement d’un tribunal de moindre instance l’obligeant à débloquer quatre milliards de dollars d’aide internationale avant le 30 septembre, date limite pour l’utilisation de ces fonds, rapportent des médias US.

Les juges de la plus haute juridiction des États-Unis ont estimé que les prérogatives du président Donald Trump en matière de politique étrangère semblaient « prévaloir sur le préjudice potentiel » susceptible d’être subi par les bénéficiaires de ces fonds.

La Cour a toutefois précisé que son rendu n’était pas une décision définitive, et ne permettait que de geler temporairement les sommes en question, dans l’attente d’un examen approfondi de l’affaire par les tribunaux de moindre instance.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier, le président Trump a suspendu plusieurs milliards de dollars alloués à l’aide internationale, qui étaient déjà approuvés par le Congrès pour des programmes d’aide étrangère, dont des contributions financières au budget de l’Organisation des Nations-Unies et de ses agences spécialisées.