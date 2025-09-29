Arrestation pour diffusion trompeuse de contenus étrangers liés à des protestations nationales

Le Procureur du Roi près le Tribunal correctionnel de première instance de Casablanca annonce que, suite aux sit-in non autorisés ayant eu lieu dans certaines villes du Royaume, samedi 28 septembre 2025, les éléments de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation d’un individu que les investigations dont il a fait l’objet ont conclu qu’il dispose de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le Procureur du Roi fait savoir que les enquêtes menées ont révélé que le mis en cause publiait des photos et des vidéos de protestations survenues dans des pays étrangers ayant connu des actes de violences, tout en les associant à des protestations dans le territoire national, aux fins d’inciter les gens à investir la rue, les 27 et 28 septembre 2025.

Les résultats des investigations judiciaires ont démontré que l’intéressé agissait de la sorte dans le but de réunir le plus grand nombre de followers. Il a pu ainsi atteindre 4.000 followers sur son compte sur les réseaux sociaux en trois jours seulement, sachant que son objectif était de récolter 20.000 followers, un nombre qui lui permettrait de créer une plateforme numérique.

Aussi, l’individu en question a affirmé qu’il ne s’intéressait pas à l’appel à la protestation, mais cherchait plutôt à réunir le plus grand nombre de followers et à engranger des revenus financiers de cette opération.

L’expertise menée sur l’ordinateur personnel de l’intéressé a révélé la présence d’un ensemble de séquences vidéo d’anciens et récents sit-in, survenus dans certains pays étrangers, qu’il a exploités, remontés et publiés de nouveau sur ses comptes sur les réseaux sociaux afin d’obtenir un plus grand nombre de vues et d’abonnés.

Compte tenu de la gravité des actes commis, la personne concernée a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Elle a été déférée devant le parquet qui a décidé de la poursuivre pour incitation présumée à la commission de crimes et de délits à l’aide de moyens électroniques, suivis d’effet.

L’individu a comparu, par la suite, devant le tribunal en état de détention.