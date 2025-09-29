Le président Trump dévoile son « plan global pour mettre fin au conflit à Gaza »

Le président américain Donald Trump a dévoilé, lundi, son « plan global pour mettre fin au conflit à Gaza”, qui, s’il est accepté par les parties, mettra fin « immédiatement » à la guerre.

Ce plan de 20 points, publié par la Maison Blanche à l’issue d’une réunion à Washington entre M. Trump et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, promet que la bande de Gaza « sera re-développée au profit de la population de Gaza, qui a souffert plus qu’assez ».

Dès son acceptation, « une aide complète sera immédiatement envoyée à la bande de Gaza”, selon ce plan proposé par le président américain.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, le Premier ministre israélien a laissé entendre qu’il « soutenait » le plan du président américain.

De son côté, M. Trump a précisé que dans le cadre de son plan de paix, Gaza sera gouvernée dans le cadre d’une gouvernance transitoire temporaire par un « comité palestinien technocratique et apolitique », chargé d’assurer la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de la bande.

Ce comité sera composé de Palestiniens « qualifiés et d’experts internationaux », sous la supervision et le contrôle d’un nouvel organe international de transition, baptisé le « Conseil de la paix », qui sera dirigé et présidé par le président Donald Trump, avec d’autres membres et chefs d’État qui seront annoncés ultérieurement, dont l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

« Personne ne sera contraint de quitter Gaza, et ceux qui souhaitent partir seront libres de le faire et libres de revenir. Nous encouragerons les gens à rester et leur offrirons la possibilité de construire une meilleure Gaza », selon le texte de ce plan.

La proposition du président Trump prévoit aussi la mise en place, de concert avec les partenaires arabes et internationaux, d’une force internationale de stabilisation temporaire qui sera immédiatement déployée à Gaza, qui constituera « la solution à long terme pour la sécurité intérieure ».

Le plan du président américain assure aussi qu’Israël « n’occupera pas et n’annexera pas Gaza » de nouveau.