Le président allemand évoque une “confiance perdue” avec les États-Unis et plaide pour une ‘Europe plus unie et plus forte’”

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a estimé que la relation transatlantique est marquée par une profonde perte de confiance envers les États-Unis, et appelé à une “Europe plus unie et plus forte”.

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Dans un discours prononcé à Berlin à l’occasion du 75e anniversaire du ministère des Affaires étrangères, M. Steinmeier a déclaré que “la fracture est trop profonde” et que “la confiance perdue dans la politique de la grande puissance américaine est trop importante”, non seulement chez les alliés mais aussi à l’échelle mondiale.

Il a estimé qu’il n’est plus possible de “revenir en arrière” ni de reprendre la relation transatlantique “là où elle se trouvait avant l’investiture de la nouvelle administration américaine”. Selon lui, l’administration actuelle a “une vision du monde totalement différente”, appelant dans ce contexte à une approche plus pragmatique vis-à-vis de Washington, fondée sur la défense des intérêts propres de l’Allemagne et de l’Europe.

M. Steinmeier a également mis en garde contre les dépendances stratégiques, rappelant que l’Allemagne a tiré les leçons de sa dépendance énergétique passée vis-à-vis de la Russie. A ce titre, il a souligné la nécessité de réduire les vulnérabilités, notamment dans les domaines de la sécurité et des technologies. Il a en outre plaidé pour une diversification des partenariats internationaux, notamment en direction de puissances dites intermédiaires, dans un contexte marqué par la recomposition des équilibres mondiaux.

Le président allemand a, dans ce contexte, insisté sur le rôle central de l’Europe, qualifiée d’“impératif géopolitique”, appelant à une Europe plus unie et plus forte, tout en réaffirmant l’attachement de l’Allemagne au droit international et à un ordre fondé sur des règles.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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