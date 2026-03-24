Le président allemand évoque une “confiance perdue” avec les États-Unis et plaide pour une ‘Europe plus unie et plus forte’”

Il a estimé qu’il n’est plus possible de “revenir en arrière” ni de reprendre la relation transatlantique “là où elle se trouvait avant l’investiture de la nouvelle administration américaine”. Selon lui, l’administration actuelle a “une vision du monde totalement différente”, appelant dans ce contexte à une approche plus pragmatique vis-à-vis de Washington, fondée sur la défense des intérêts propres de l’Allemagne et de l’Europe.

M. Steinmeier a également mis en garde contre les dépendances stratégiques, rappelant que l’Allemagne a tiré les leçons de sa dépendance énergétique passée vis-à-vis de la Russie. A ce titre, il a souligné la nécessité de réduire les vulnérabilités, notamment dans les domaines de la sécurité et des technologies. Il a en outre plaidé pour une diversification des partenariats internationaux, notamment en direction de puissances dites intermédiaires, dans un contexte marqué par la recomposition des équilibres mondiaux.

Le président allemand a, dans ce contexte, insisté sur le rôle central de l’Europe, qualifiée d’“impératif géopolitique”, appelant à une Europe plus unie et plus forte, tout en réaffirmant l’attachement de l’Allemagne au droit international et à un ordre fondé sur des règles.