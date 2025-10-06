Le nouveau Premier ministre français démissionne

Quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission au président français Emmanuel Macron.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée, a annoncé lundi l’Elysée dans un communiqué.

Il devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l’Assemblée.

Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement.

Le secrétaire général de l’Elysée, Emmanuel Moulin, a annoncé dimanche 5 octobre une première liste de ministres du gouvernement de Sébastien Lecornu. Dix-huit postes ont été pourvus.

Plus de 3 semaines après la chute de l’équipe de François Bayrou, le gouvernement est marqué par une forte stabilité avec 12 personnalités qui restent à leur poste.

La principale surprise est le retour de Bruno Le Maire : inamovible ministre de l’Economie entre 2017 et 2024, il hérite du ministère des Armées.

Les ministres de Renaissance se taillent la part du lion avec 11 membres du parti de Gabriel Attal, contre quatre issus des Républicains.

Un déséquilibre dénoncé par Bruno Retailleau, pour qui « la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise » par Sébastien Lecornu.