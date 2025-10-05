Allié zélé de Tebboune, l’islamiste algérien Bengrina s’ingère scandaleusement dans les affaires du Maroc

Soutien zélé et fervent allié du président algérien Abdelmajid Tebboune, l’’islamiste algérien Abdelkader Bengrina appelle les Marocains à se soulever contre le Roi.

Dans cet appel, le régime politico-militaire d’Alger, à travers la voix de leur laquais, dévoile son ignorance totale de l’histoire du Maroc et une tentative désespérée de souffler sur les braises.

Chef de fil du parti Al Bina, l’islamiste algérien au service de son président Tebboune a ainsi lancé cet appel en direction des Marocains: «Marchez vers le palais royal et mettez fin à la normalisation maintenant!».

Cette volonté de se greffer sur les manifestations de la GENZ212, qui revendique des doits légitimes, la santé, l’éducation et la lutte contre la corruption, dénote encore une fois de la haine irrationnelle que ce régime voue au Maroc et d’une ingérence flagrante dans les affaires du Royaume.

Abdelkader Bengrina, tonton-flingueur du régime, n’est pas à son premier coup d’essai. Il avait déjà tenté, notamment en 2019 et 2024, de porter atteinte au Maroc et à son intégrité territoriale.