Grand Prix Roi Mohammed VI de Tbourida: classement final

Ci-après le classement final du Grand Prix Roi Mohammed VI de Tbourida disputé du 30 octobre au 4 septembre, dans le cadre du 16è Salon du Cheval d’El Jadida.
Sorbas Régions pts
1- Benkheda Abdelghani Béni-Mellal-Khénifra 480,95
2- Sikass Rachid Casablanca-Settat 466,33
3 – Anjar Mehdi Marrakech-Safi 464,95
4- Bahraoui Charaf Marrakech-Safi 460,12
5 – Naji Rachid Casablanca-Settat 423,94
6 – El Houari Aboutayeb Béni-Mellal-Khénifra 418,50
7- Agrad El Houcine Souss-Massa 414,54
8 – Ennasihi Brahim Guelmim-Oued Noun 406,04
9- Hadana Said Rabat-Salé-Kénitra 405,29
10- El Kaddouri Ahmed Rabat-Salé-Kénitra 404,95
11- Benouda Abdelhak L’Oriental 397,18
12- Kissi Abdelouahb L’Oriental 393,85
13 – Bouhamou Lahoucine Laâyoune-Sakia El Hamra 373,85
14 – El Krichi Bachir Tanger-Tétouan-Al Hoceima 369,42
15 – Mouradi Hassan Gulemim-Oued Noun 367,55
16 – Bajaddy Said Dakhla-Oued Eddahab 363,26
17 – Boukhliq Abdelali Drâa-Tafilalet 362,38
18 – Assaib Driss Fès-Meknès 359,70.