Grand Prix Roi Mohammed VI de Tbourida: classement final

Par Atlasinfo

 Ci-après le classement final du Grand Prix Roi Mohammed VI de Tbourida disputé du 30 octobre au 4 septembre, dans le cadre du 16è Salon du Cheval d’El Jadida.

Sorbas Régions pts

1- Benkheda Abdelghani Béni-Mellal-Khénifra 480,95

2- Sikass Rachid Casablanca-Settat 466,33

3 – Anjar Mehdi Marrakech-Safi 464,95

4- Bahraoui Charaf Marrakech-Safi 460,12

5 – Naji Rachid Casablanca-Settat 423,94

6 – El Houari Aboutayeb Béni-Mellal-Khénifra 418,50

7- Agrad El Houcine Souss-Massa 414,54

8 – Ennasihi Brahim Guelmim-Oued Noun 406,04

9- Hadana Said Rabat-Salé-Kénitra 405,29

10- El Kaddouri Ahmed Rabat-Salé-Kénitra 404,95

11- Benouda Abdelhak L’Oriental 397,18

12- Kissi Abdelouahb L’Oriental 393,85

13 – Bouhamou Lahoucine Laâyoune-Sakia El Hamra 373,85

14 – El Krichi Bachir Tanger-Tétouan-Al Hoceima 369,42

15 – Mouradi Hassan Gulemim-Oued Noun 367,55

16 – Bajaddy Said Dakhla-Oued Eddahab 363,26

17 – Boukhliq Abdelali Drâa-Tafilalet 362,38

18 – Assaib Driss Fès-Meknès 359,70.

