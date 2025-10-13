Le Conseil de coopération du Golfe réitère ses positions constantes en soutien à la marocanité du Sahara

Les six pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC) ont réaffirmé, lundi à New York, leurs positions constantes en soutien à la marocanité du Sahara.

« Les pays du GCC réaffirment leurs positions et décisions constantes en soutien à la marocanité du Sahara », a souligné le représentant du Koweït dans une déclaration lue devant les membres de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, au nom également des Emirats Arabes Unis, Bahreïn, l’Arabie Saoudite, le Sultanat d’Oman et le Qatar.

Le Conseil de Coopération du Golfe a, par la même occasion, réitéré son soutien aux efforts de l’organisation des Nations Unies et son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant à parvenir à une solution politique réaliste et durable à ce différend régional qui va permettre de garantir la paix et la stabilité dans la région.