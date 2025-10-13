Nicolas Sarkozy incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, condamné fin septembre à cinq ans de prison ferme, doit être incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris.

Ce lundi 13 octobre 2025, il a été informé des modalités de son incarcération par le Parquet national financier.

Président de la France de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy avait été condamné le 25 septembre pour association de malfaiteurs, pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d’un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Nicolas Sarkozy a fait appel mais il va être incarcéré en raison du mandat de dépôt avec exécution provisoire prononcé à son encontre.

Les avocats de Nicolas Sarkozy peuvent déposer une demande de remise en liberté dès le premier jour de sa détention. Une fois cette demande effectuée, la justice a deux mois pour statuer.