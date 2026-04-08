L’accord de cessez-le-feu avec l’Iran, une “victoire” pour Washington, selon la Maison Blanche

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a qualifié mardi soir l’accord de cessez-le-feu conclu avec l’Iran de “victoire” pour les États-Unis. Cette déclaration survient dans le contexte de l’opération militaire “Epic Fury”, qui a duré 38 jours, alors que le président Donald Trump avait initialement estimé que l’opération durerait entre quatre et six semaines.

Dans un message publié sur le réseau social X, Mme Leavitt a souligné les capacités exceptionnelles des forces armées américaines, affirmant que grâce à leur efficacité, les États-Unis avaient atteint et même dépassé leurs objectifs militaires. Elle a également révélé que des discussions en personne avec l’Iran étaient envisagées, après que Washington et Téhéran aient convenu d’un cessez-le-feu de deux semaines en échange de la réouverture du détroit d’Ormuz, une voie navigable stratégique pour le transit des hydrocarbures.

“Des échanges sont en cours concernant des discussions en personne, mais rien n’est officiel tant que le président ou la Maison Blanche ne l’ont pas annoncé”, a précisé Mme Leavitt.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, le président Trump a annoncé qu’il acceptait de suspendre les bombardements contre l’Iran pour une période de deux semaines, sous condition que Téhéran accepte l’ouverture immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz. Le président a également souligné que ce cessez-le-feu serait réciproque, arguant que les États-Unis avaient déjà atteint leurs objectifs militaires.

Trump a révélé que l’Iran avait proposé un plan en dix points, qu’il considère comme une “base de négociation viable” pour parvenir à un accord de paix à long terme et stabiliser la région du Moyen-Orient.

Cependant, la situation demeure tendue. Le président avait précédemment menacé de cibler des infrastructures stratégiques en Iran, notamment des installations énergétiques et des ponts, si la réouverture du détroit d’Ormuz n’était pas effectuée. Ce détroit est crucial, car il représente environ un cinquième des hydrocarbures consommés à l’échelle mondiale.

Alors que les discussions se poursuivent, l’avenir des relations entre les États-Unis et l’Iran reste incertain. Cet accord pourrait marquer un tournant dans la diplomatie américaine au Moyen-Orient, mais la fragilité de la situation souligne la nécessité d’une vigilance continue. Les prochains jours seront déterminants pour évaluer la viabilité de ce cessez-le-feu et les perspectives de paix durable dans la région.