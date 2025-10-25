La Tunisie veut parier sur les déchets comme source pour la conversion vers l’économie circulaire

La Tunisie ambitionne de s’engager en faveur d’une transition énergétique juste et durable pour faire face au changement climatique, et veut parie sur les déchets comme source pour la conversion vers l’économie circulaire.

Cet engagement se déclinerait à travers des projets pratiques qui combinent environnement, énergie et développement, selon l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie (ANME).

Une étude sur le potentiel tunisien de valorisation énergétique des déchets pour les secteurs prioritaires, menée par des experts tunisiens et internationaux, a conclu avec des résultats notamment une analyse des expériences réussies en France et en Allemagne, et une évaluation des aspects techniques, potentiel économique et environnemental des technologies telles que la biodigestion et l’incinération avec récupération d’énergie, indique l’ANME.