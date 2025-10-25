Espagne : la police retrouve le tableau de Picasso disparu lors d’un transfert

Réalisée en 1919, cette gouache de l’artiste espagnol, destinée à être présentée à la Fondation Caja Granada dans le cadre de l’exposition « Nature morte – L’éternité de l’inerte », avait été signalée manquante le 16 octobre lors du déballage des œuvres, malgré le respect des protocoles de sécurité, notamment la vidéosurveillance.

La police espagnole s’est félicitée d’avoir retrouvé rapidement l’œuvre, dont elle a diffusé des images montrant des experts procédant à sa vérification scientifique.

La Fondation Caja Granada a, pour sa part, exprimé le souhait de pouvoir présenter prochainement au public le tableau retrouvé.

Les toiles de Picasso, dont la valeur artistique et financière est inestimable, constituent depuis longtemps des cibles privilégiées pour les voleurs.

En 1976, plus de cent œuvres du peintre avaient été dérobées à Avignon, dans le sud de la France, avant d’être finalement retrouvées.

Né en 1881 à Malaga, dans le sud de l’Espagne, et décédé en 1973 à Mougins, dans le sud-est de la France, Pablo Picasso est considéré comme l’un des plus grands artistes de l’histoire moderne.