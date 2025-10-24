Donald Trump annonce la rupture immédiate des négociations commerciales avec le Canada

Le président américain, Donald Trump, a annoncé la rupture immédiate des négociations commerciales avec le Canada, accusant vendredi Ottawa d’avoir déformé les propos du défunt président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane entre les deux pays.

« Compte tenu de leur comportement scandaleux, toute les négociations commerciales avec le Canada sont par la présente rompues », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a ajouté que les autorités canadiennes ont frauduleusement diffusé une publicité disant que Ronald Reagan n’appréciait pas les droits de douane, alors qu’en réalité, « il aimait les droits de douane pour notre pays et sa sécurité nationale ».

« Les Etats-Unis sont à nouveau riches, puissants et sécurisés nationalement, tout cela grâce aux droits de douane ! L’affaire la plus importante jamais vue est devant la Cour suprême des Etats-Unis », a-t-il écrit en allusion à l’examen par la plus haute juridiction du pays de la légalité des décrets présidentiels sur les droits de douane.

Pour lui, le Canada tente d’influencer illégalement, à travers cette publicité, la décision de la Cour suprême des États-Unis et celles d’autres juridictions saisies en la matière.

La rupture des négociations commerciales avec le Canada est un revirement soudain alors qu’un accord commercial entre Ottawa et Washington portant sur l’acier, l’aluminium et l’énergie semblait pouvoir être conclu avant la rencontre prévue entre le Premier ministre canadien Mark Carney et Donald Trump lors du Forum de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à la fin du mois en Corée du Sud.

Le Canada est le deuxième partenaire commercial des Etats-Unis et un fournisseur majeur d’acier et d’aluminium pour les entreprises américaines.

La Fondation Ronald Reagan, qui oeuvre pour la promotion de l’héritage de l’ancien président républicain (1981-1989), a déclaré sur X que la campagne publicitaire canadienne avait utilisé « de manière sélective des extraits audio et vidéo » d’un discours radiophonique sur le commerce prononcé en avril 1987 par le défunt président.

Selon la Fondation, la publicité « déformait » les propos de Ronald Reagan, ajoutant qu’elle « examinait ses options juridiques dans cette affaire ».

Produite par la province canadienne de l’Ontario, la campagne publicitaire, d’un montant d’environ 75 millions de dollars, a été diffusée sur plusieurs chaines de télévision américaine.

Mark Carney avait rencontré début octobre le président Trump à la Maison Blanche pour tenter de parvenir à un accord commercial sur les tarifs douaniers, mais n’avait obtenu aucune concession publique.