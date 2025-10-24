Sahara marocain : l’appel au réalisme et au compromis réaffirmé dans le dernier rapport du SG de l’ONU

Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la question du Sahara marocain, publié en perspective de l’examen de la prochaine résolution du Conseil de sécurité en ce mois d’octobre, consacre une nouvelle fois, face aux gesticulations séparatistes, l’appel au réalisme et au compromis.

Dans ce document, l’Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, répond aux gesticulations séparatistes, en rappelant la nécessité d’une approche fondée sur le réalisme et l’esprit de compromis, conformément à la résolution 2703 du Conseil de sécurité adoptée en octobre 2023.

Cette position, réaffirmée à un moment clé du processus, rejoint les constantes du Royaume et le momentum que connaît la question du Sahara marocain, comme en témoigne le soutien international grandissant en faveur de l’Initiative marocaine d’autonomie, qualifiée comme la meilleure option et la plus réaliste pour résoudre ce différend régional.

Ce rappel par l’Envoyé personnel de la centralité des paramètres définis par les récentes résolutions du Conseil de sécurité préconise la prééminence de l’Initiative marocaine d’autonomie, et confirme ainsi l’option séparatiste comme nulle et non avenue, tout particulièrement à l’heure où la récente dynamique internationale en soutien à la marocanité du Sahara constitue un tournant significatif qui marque les prémices d’une solution politique conforme aux constantes du Royaume.

L’Initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007 au Secrétaire général des Nations Unies, est la proposition la plus réaliste, sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional autour du Sahara marocain.

Soutenue par de nombreuses résolutions du Conseil de Sécurité, cette Initiative s’inscrit pleinement dans le cadre du processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations Unies, et répond aux appels de la communauté internationale en faveur d’un règlement fondé sur le réalisme et le compromis.