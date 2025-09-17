La Syrie et Israël en passe de parvenir à un accord sécuritaire

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a fait sensation en affirmant, lors d’une rencontre avec des journalistes mercredi, que les pourparlers sécuritaires avec Israël pourraient porter leurs fruits « dans les prochains jours ».

Chef de la force ayant renversé Bachar al-Assad en décembre 2024 et mettant fin à 13 ans de guerre civile, al-Sharaa a souligné la « nécessité » d’un accord pour assurer le respect de l’espace aérien et de l’intégrité territoriale syrienne, fréquemment violés par Israël. S’il a laissé la porte ouverte à des « accords supplémentaires » en cas de succès, il a exclu toute normalisation ou accord de paix pour le moment, et démenti toutes accusations de pressions de la part de Washington, qu’il dépeint comme un simple médiateur.

Ces négociations interviennent dans un contexte de tensions, Israël ayant annoncé la fin de l’accord de sécurité de 1974 après la chute d’Assad, étendant son contrôle territorial en Syrie (notamment la prise du sommet du mont Hermon (Jabal Al Sheikh), partiellement occupé depuis la guerre de 1967, repris en partie lors de l’offensive de 1973) et intensifiant ses frappes aériennes, tuant plusieurs soldats syriens ces derniers mois. Al-Sharaa a indiqué qu’Israël avait effectué plus de 1 000 frappes et 400 incursions terrestres depuis le 8 décembre 2024, une escalade qu’il a condamnée. Lors d’un point de presse, notamment avec Reuters, il a qualifié les frappes près du palais présidentiel, le 16 juillet, de « déclaration de guerre » et non de message, Damas n’ayant pas riposté afin de préserver les négociations.

Israël exige une zone démilitarisée au sud-ouest de Damas et une zone d’exclusion aérienne, en échange d’un retrait de tous les territoires conquis depuis décembre 2024, à l’exception de l’avant-poste du mont Hermon. Al-Sharaa a exigé une supervision de l’ONU pour tout accord et a estimé qu’il était trop tôt pour parler du plateau du Golan, occupé par Israël depuis 1967 et annexé en 1981.