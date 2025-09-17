Un astéroïde géant passera près de la Terre jeudi sans danger de collision

Le corps céleste atteindra son point le plus proche de la Terre le 18 septembre vers 10h00 heure de Moscou (07h00 GMT), selon un communiqué du Laboratoire d’astronomie solaire qui relève de l’Institut de recherche spatiale.

Mesurant environ 166 mètres sur 290 et lancé à la vitesse de 38.800 km/h, l’astéroïde possède une masse environ mille fois supérieure à celle du météore de Tcheliabinsk, qui avait explosé au-dessus de l’Oural le 15 février 2013, faisant plus d’un millier de blessés.

Selon les scientifiques, la probabilité d’un impact avec la Terre est « infinitésimale ».

Découvert en 2012, 2025 FA22 appartient à la famille des astéroïdes Apollo et effectue une orbite autour du Soleil en 676 jours. Le prochain passage jugé potentiellement dangereux de l’astéroïde est prévu en 2173, lorsqu’il s’approchera deux fois plus près que cette année.