La coopération entre les banques centrales arabes, un élément positif face aux chocs politiques, économiques et commerciaux (Jouahri)

M. Jouahri a ajouté que ces évolutions constituent un défi pour les banques centrales, chaque pays s’efforçant de le relever avec ses propres moyens, plaidant à cet égard pour une coopération plus accrue entre ces institutions.

Cette session sera marquée par la tenue d’une réunion sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, dans le but, selon le Wali de Bank Al-Maghrib, de permettre aux pays sur la liste grise de s’inspirer de l’expérience des autres pays ne figurant plus sur cette liste comme le Maroc.

Concernant le niveau actuel de coordination et de coopération arabe dans le domaine monétaire, M. Jouahri a fait état de disparités entre les pays arabes (producteurs de pétrole et non producteurs par exemple), notant que les chiffres relatifs à la politique monétaire du Maroc sont « exemplaires ».

La banque centrale du Maroc s’est engagée dans une coopération avec plusieurs de ses homologues arabes, conformément à la politique menée par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il indiqué, ajoutant que si la coopération bilatérale entre les banques centrales prend la forme de dépôts, la tendance actuelle est tournée vers la « coopération technique autant que possible », notamment pour relever nombre de défis tels que ceux liés au numérique et au climat.

Mais il s’agit aussi de la coopération technique dans le domaine de la politique monétaire, où l’échange d’expériences revêt une grande importance dans le sillage des incertitudes mondiales dont les répercussions affectent le travail des banques centrales.

Pour rappel, le Soudan préside les travaux de la 49e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et des instituts d’émission arabes, organisée sur deux jours par le Fonds monétaire arabe et la Banque centrale de Tunisie.