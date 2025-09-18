USA : Trump désigne le mouvement d’extrême gauche « Antifa » organisation terroriste

Le président, Donald Trump, a annoncé mercredi soir, la désignation du mouvement d’extrême gauche américain « Antifa » comme organisation terroriste, après l’assassinat la semaine dernière de son allié politique et jeune activiste conservateur Charlie Kirk.

« Je suis heureux d’informer nos nombreux patriotes américains que je désigne ANTIFA, UNE ORGANISATION RADICALE DE GAUCHE MALADIVE (…) COMME ORGANISATION TERRORISTE MAJEURE », a écrit M. Trump sur son réseau « Truth Social », depuis la Grande Bretagne où il effectue actuellement une visite d’Etat.

Le président a également appelé à des enquêtes rigoureuses visant les personnes finançant « Antifa », conformément aux « normes et pratiques juridiques les plus strictes ».

Cette annonce intervient alors que plusieurs responsables de l’administration américaine ont affirmé, au lendemain de l’assassinat de Charlie Kirk, vouloir agir face à ce qu’ils qualifient d' »action coordonnée de la gauche radicale ».

Lundi, M. Trump avait déjà laissé entendre qu’il envisageait de classer Antifa comme organisation terroriste nationale.

« C’est quelque chose que je ferais, oui », a-t-il répondu à une question d’un journaliste sur le sujet, ajoutant qu’outre le mouvement Antifa, d’autres organisations d’extrême gauche pourraient être désignées comme organisations terroristes.

Co-fondateur de l’organisation conservatrice « Turning Point USA » et principale voix de la jeunesse pro-Trump, Charlie Kirk a été abattu la semaine passée d’une balle dans le cou, tirée par un sniper en embuscade sur un toit, au moment où l’activiste de 31 ans participait à un débat public au sein d’un campus universitaire dans l’Utah.

Un incident dénoncé comme un « assassinat politique » par la classe politique américaine de droite et qualifié de « moment sombre pour l’Amérique » par le président Trump, qui a promis d’éradiquer la violence politique ayant conduit à l’assassinat de son allié.

