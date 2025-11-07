La Frnce mène un « dialogue exigeant » avec l’Algérie

Sur France info, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a affirmé que la France mène un « dialogue exigeant » avec l’Algérien pour obtenir la libération de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal et du journaliste français Christophe Gleizes

« Il faut, dans un dialogue exigeant qui vise à protéger nos intérêts, obtenir des résultats sur la libération d’abord de nos deux compatriotes Boualem Sansal et Christophe Gleizes », a déclaré jeudi Jean-Noël Barrot.

Boualem Sansal a été arrêté il y a près d’un an à Alger et condamné à cinq ans de prison pour « atteinte à l’unité nationale » tandis que Christophe Gleizes, condamné en première instance à sept ans de prison ferme pour « apologie du terrorisme », attend son procès en appel le 3 décembre.

Ce dialogue doit aussi permettre de reprendre la coopération en matière de sécurité « puisque, au sud de l’Algérie, se situe l’un des principaux foyers mondiaux du terrorisme islamiste », a-t-il ajouté, en référence aux pays du Sahel.

Paris espère aussi reprendre la coopération migratoire pour expulser les Algériens qui sont en situation irrégulière en France.

S’agissant de l’accord de 1968 entre la France et l’Algérie, qui accorde un régime d’immigration favorable pour les Algériens, le chef de la diplomatie s’est dit favorable à sa renégociation.

Mais « il doit être renégocié dans le respect de la souveraineté des deux pays », a-t-il dit.