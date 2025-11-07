La France appelle ses ressortissants à quitter le Mali « dès que possible »

Dans une note aux voyageurs postée vendredi 7 novembre par le ministère français des Affaires, « la France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali « dès que possible ».

« Depuis plusieurs semaines, le contexte sécuritaire se dégrade au Mali, y compris à Bamako », souligne cette note.

Il est recommandé aux ressortissants français de prévoir un départ temporaire du Mali dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles », ajoute le ministère, précisant que « les déplacements par voie terrestre restent déconseillés, car les routes nationales sont actuellement la cible d’attaques de groupes terroristes ».