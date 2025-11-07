Maroc : 16,6 millions de touristes en dix mois

Cette performance témoigne de la dynamique exceptionnelle que connaît le secteur, portée par la feuille de route du tourisme lancée en 2023 et par la confiance croissante des investisseurs nationaux et étrangers, a relevé Mme Ammor qui s’exprimait lors de la cérémonie de signature d’une lettre d’intention entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels.

Le Maroc, a-t-elle poursuivi, s’est ainsi hissé parmi les 20 destinations les plus dynamiques au monde et occupe désormais la 13ème place mondiale, selon les classements de l’ONU Tourisme. Depuis 2023, 43.000 nouveaux lits ont été créés à travers le Royaume, traduisant une forte progression de la capacité d’accueil, a précisé la ministre.

Dans ce contexte, elle a salué la collaboration stratégique entre le Groupe Alliances et Rixos Hotels, qui marque l’introduction au Maroc du concept « Luxury All-Inclusive », une expérience immersive et haut de gamme portée par l’un des leaders mondiaux de l’hôtellerie festive.

Ce projet d’un investissement d’environ 1,5 milliard de dirhams (MMDH) permettra la création de milliers d’emplois directs et indirects, tout en illustrant la synergie entre expertise internationale et savoir-faire marocain.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence notamment du directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, a été également l’occasion de mettre en avant trois projets touristiques d’envergure, à savoir Rixos Marrakech (26 ha, 400 chambres et 60 villas), Aliée Marrakech (14 ha, 150 chambres et 50 villas) et Rixos Lixus – Larache (7,5 ha, 400 chambres).

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté du Royaume de consolider son attractivité internationale et de renforcer une offre premium, familiale et expérientielle, particulièrement en perspective de la Coupe du Monde 2030.