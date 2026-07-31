La Chine avertit que l’ambition nucléaire du Japon est « une ligne rouge à ne jamais franchir »

La Chine a lancé jeudi un avertissement sévère contre les ambitions nucléaires du Japon, les qualifiant de « ligne rouge à ne jamais franchir » après de récentes déclarations du ministre japonais de la Défense.

Un avertissement sévère de Pékin

La Chine a lancé jeudi un avertissement sévère contre les ambitions nucléaires du Japon, affirmant qu’il s’agissait d’une « ligne rouge à ne jamais franchir ». Lors d’une conférence de presse, Jiang Bin, porte-parole du ministère de la Défense nationale, a qualifié les récentes déclarations du ministre japonais de la Défense d' »extrêmement provocatrices et dangereuses », ajoutant qu’elles avaient une nouvelle fois mis à nu « l’hypocrisie et les mensonges » du Japon aux yeux de la communauté internationale. « Je me demande si la partie japonaise utilise ces propos pour tester la tolérance de l’opinion publique et ouvrir la voie à ses tentatives malveillantes visant à remettre en cause les principes fondamentaux de la justice internationale », a-t-il ajouté.

Une mise en garde formulée en termes très fermes

« L’ambition nucléaire du Japon est une ligne rouge qui ne doit jamais être franchie. Sinon, si la boîte de Pandore s’ouvre, les conséquences seraient catastrophiques », a averti Jiang Bin, appelant la communauté internationale et le peuple japonais à rester « très vigilants » face à cette évolution. Le porte-parole a souligné que la tentative du Japon de violer ses trois principes non nucléaires constituerait une violation grave de ses obligations au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, porterait « une atteinte sérieuse » au régime international de non-prolifération, et représenterait une menace pour l’ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale.

Un pays déjà qualifié d' »État de seuil nucléaire »

Jiang Bin a rappelé que le Japon est internationalement reconnu comme un « État de seuil nucléaire », disposant d’un stock d’environ 44,4 tonnes métriques de plutonium séparé, et qu’il maintient de longue date les conditions techniques permettant un développement accéléré de ses capacités nucléaires en cas de besoin.

Une tension qui s’inscrit dans un contexte plus large

Cette sortie intervient après des propos répétés du ministre japonais de la Défense, selon lesquels le Japon devrait pouvoir débattre « sans tabou » de ses politiques en matière de défense. Elle s’ajoute à une série de mises en garde chinoises contre ce que Pékin qualifie de remilitarisation du Japon, Jiang Bin ayant précédemment dénoncé la hausse du budget de défense japonais, le développement d’armements offensifs, l’assouplissement des restrictions sur l’exportation d’armes létales et les pressions en faveur d’une révision de la Constitution pacifiste du pays.