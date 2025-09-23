Ifrane à l’honneur lors d’une visite à l’Assemblée nationale française

Du 18 au 23 septembre 2025, une délégation d’Ifrane, dirigée par M. Abdeslam Lahrar, président de la municipalité, a effectué une visite historique au siège de l’Assemblée générale française.

Accompagnée d’une délégation de Dakhla, conduite par M. Malainin Jiba, premier vice-président de la municipalité de Dakhla, cette délégation était également composée aussi de M. Philippe Nolland, maire de la ville de Pithiviers et de M. Anthony Brosse, son conseiller à la municipalité.

Le président de la commune d’Ifrane a, de son côté, qualifié cette journée d’historique, mettant en avant les relations solides entre le Maroc et la France et remerciant l’Assemblée pour son accueil, invitant les participants à visiter Ifrane et le Maroc. M. Malainin Jiba a également remercié pour cet accueil et a souligné les liens historiques entre le Maroc de Tanger à Lagouira et la France, consolidant ainsi les fondements de cette coopération.

Après ces échanges, les deux délégations ont ensuite visité les locaux de l’Assemblée Nationale et ont bénéficié d’informations sur son fonctionnement et son histoire. Le communiqué de la commune d’Ifrane indique qu’une cérémonie officielle de signature de la convention de partenariat entre la ville d’Ifrane et la ville de Pithiviers sera organisée, en présence de la ville de Dakhla.

Cette rencontre s’est faite dans le cadre du Festival Franco-Marocain, du 18 au 23 septembre 2025 à Pithiviers, qui permet aux délégations marocaines et françaises de se rencontrer, d’échanger et de partager leurs cultures. Au programme : visites de la ville de Pithiviers et de ses monuments historiques, rencontres entre les délégations, spectacles équestres et de fantasia, ateliers participatifs d’artisanat, de cuisine et de musique, concerts internationaux avec des artistes marocains, tables rondes thématiques sur la culture, la jeunesse, le sport, l’environnement, le tourisme et l’économie.

Le samedi 20 septembre, une cérémonie de signature de la lettre d’intention de jumelage entre Pithiviers et Ifrane s’est tenue, en présence de l’ambassadrice du Maroc en France Mme. Samira Sitaïl, de M. Philippe Nolland, maire de Pithiviers et de M. Abdeslam Lahrar, président de la commune d’Ifrane, ouvrant ainsi une nouvelle page dans la coopération entre les deux villes. Le même jour, un grand spectacle équestre « Le cheval, trait d’union des cultures » a eu lieu au Parc de Bellecour, mettant en scène la beauté et l’élégance des chevaux marocains et français.

Les tables rondes thématiques ont permis aux participants d’échanger sur la culture, la jeunesse, le sport, l’environnement, le tourisme et l’économie, ouvrant des pistes de coopération entre les deux villes. Le festival s’est terminé par un dîner de clôture officiel, où les délégations ont échangé des cadeaux protocolaires et des « paniers gourmands », marquant l’amitié et la coopération entre Pithiviers et Ifrane. Le Festival Franco-Marocain a donc contribué à rapprocher les deux villes et à valoriser la richesse des cultures marocaine et française.