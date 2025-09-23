Avec un pavillon de 400 m², sous le thème « Maroc terre de lumière », l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a frappé fort à l’ouverture mardi de l’IFTM Top Resa 2025, le rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme français et international, qui se tient à Paris Porte de Versailles du 23 au 25 septembre.

IFTM Top Resa 2025 à Paris: Achraf Fayda déroule l’ambition de l’ONMT de faire du Maroc la destination favorite des touristes

Inauguré par le directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, en présence des présidents des Conseils Régionaux du Tourisme du Royaume, du délégué de l’ONMT à Paris et de l’ambassade du Maroc à Paris, le pavillon du Maroc, le plus grand de ce salon IFTM (International & French Travel Market), s’est doté d’une surface de 400 m² abritant deux espaces dédiés aux destinations, avec à l’honneur Dakhla et Fès-Meknès.

« Une présence ambitieuse » et « une mobilisation collective » qui illustrent la volonté de l’ONMT de renforcer la visibilité du Maroc sur le marché français et international et met en exergue la richesse et la diversité de son offre touristique.

« Le marché français constitue un pilier historique pour le tourisme marocain. Notre stratégie vise à transformer cette solidité en un levier encore plus puissant. C’est dans cet esprit que nous passons aujourd’hui du from strong to stronger sur nos marchés traditionnels, et la France en est le premier partenaire », indique le patron de l’ONMT, M. Achraf Fayda, dans un communiqué de son organisme.

Quatre conventions ont été signées lors de cette première journée de Top Resa 2025 avec NG Travel pour l’ouverture d’un Kappa Club à Ouarzazate, Thalasso n°1 pour à Dakhla, Fès et Tanger, ainsi qu’avec Fram qui lance sa nouvelle gamme premium et Misterfly qui prépare des packages exclusifs autour de la CAN 2025.

Pour l’ONMT, le marché français demeure au coeur de sa stratégie. L’été 2025 a ainsi affiché plus de 3,5 millions de sièges aériens, en progression par rapport à 2024, tandis que la saison hiver 2025-26 connaît une hausse à deux chiffres.

Sur le terrain, les résultats confirment cette tendance. Fin juillet, plus de 3,3 millions de visiteurs ont choisi le Maroc, soit une croissance de 15% par rapport à l’année précédente, selon la même source, précisant qu’en août, le Royaume s’installe dans le top 5 des destinations les plus vendues par les agences françaises, online comme offline.

Cette vitalité, note l’ONMT, « se traduit par la consolidation de partenariats stratégiques avec les plus grands voyagistes français ». Autant de projets qui renforcent la compétitivité du Maroc et confirment la confiance du marché », ajoute-t-on.

Et de souligner qu’à travers cette participation, « l’ONMT trace une trajectoire ascendante, qui fait du Maroc une destination de confiance et d’avenir pour l’ensemble de l’industrie touristique française ».