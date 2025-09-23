Le secteur bancaire chinois pèse 64.000 milliards USD, premier au monde

Cette performance reflète la solidité et la résilience du système financier chinois, porté par des réformes institutionnelles et un cadre réglementaire renforcé, a souligné lundi le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats du 14e plan quinquennal (2021-2025).

Parallèlement, les marchés boursier et obligataire du pays se classent désormais au deuxième rang mondial, tandis que les réserves de change se maintiennent au-dessus de 3.000 milliards USD depuis le début du plan, et dépassent 3.200 milliards USD depuis deux ans consécutifs.

Les autorités ont aussi mis en avant les progrès de l’internationalisation du yuan, dont la part dans les transactions transfrontalières est passée de 16% en 2020 à près de 30%.

Selon les experts, ces acquis financiers jettent les bases d’une nouvelle phase de croissance de haute qualité dans le cadre du 15e plan quinquennal (2026-2030), tout en consolidant l’ouverture de la Chine et sa contribution à la stabilité financière mondiale.