Hydrogène vert : le Maroc s’impose comme un pôle attractif pour les investissements étrangers (Karim Zidane)

Ce projet, signé en octobre 2024 devant le Roi Mohammed VI et le Président de la République française, Emmanuel Macron, passera désormais à la phase suivante qui sera marquée par la réalisation d’une série d’études avancées, a ajouté M. Zidane.

Notant que le comité a décidé de conclure des partenariats avec cinq entreprises précédemment désignées, il a rappelé que cette démarche a été entreprise en concertation avec toutes les parties prenantes concernées, ministérielles et institutionnelles.

Dans une déclaration similaire, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné que cette réunion a permis aux différents acteurs de faire le point sur les questions relatives aux infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de six projets relatifs à l’hydrogène vert, lesquels ouvrent la voie à de nombreux investissements notamment au niveau des ports, des routes et du réseau électrique.

La ministre a précisé que ces projets ont été conçus pour générer le coût le plus faible possible, tout en apportant une valeur ajoutée considérable et en induisant un impact tangible sur le développement des différentes régions du Maroc où ils seront mis en œuvre.