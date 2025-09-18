Royaume-Uni/USA : Le roi Charles III et le président Trump saluent des relations spéciales, appelées à se renforcer davantage

Le Roi Charles III et le président américain Donald Trump ont salué, mercredi soir à Windsor (ouest de Londres), les relations spéciales qui existent entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, tout en soulignant que ces relations sont appelées à se renforcer davantage, en particulier dans le domaine économique.

Cette relation spéciale « nous a rendus plus sûrs et plus forts au fil des générations », a déclaré le roi Charles III dans d’un discours lors d’un dîner d’État au château de Windsor en l’honneur du président américain. Rappelant les sacrifices consentis au cours de diverses guerres et les relations commerciales bilatérales de longue date entre les deux pays, le souverain britannique a fait observer que la visite du président américain, « unique et importante reflète le lien durable qui unit nos deux grandes nations. » Il a souligné que le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient aller encore plus loin en matière de coopération économique que l’accord commercial conclu entre les deux pays au début de l’année en cours.

Le souverain britannique a saisi l’occasion pour saluer l’« engagement personnel » du président américain en faveur du règlement des conflits dans le monde. « Nos pays travaillent ensemble pour soutenir les efforts diplomatiques cruciaux », a-t-il ajouté. Pour sa part, le président Trump s’est dit honoré d’effectuer sa deuxième visite d’État au Royaume-Uni, soulignant que cette visite était « l’un des plus grands honneurs » de sa vie. Il a salué les relations historiques qui lient Londres et Washington, qualifiant le lien entre les deux pays d’« inestimable et éternel ».