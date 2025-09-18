Royaume-Uni/USA : Le roi Charles III et le président Trump saluent des relations spéciales, appelées à se renforcer davantage

Le Roi Charles III et le président américain Donald Trump ont salué, mercredi soir à Windsor (ouest de Londres), les relations spéciales qui existent entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, tout en soulignant que ces relations sont appelées à se renforcer davantage, en particulier dans le domaine économique.
Cette relation spéciale « nous a rendus plus sûrs et plus forts au fil des générations », a déclaré le roi Charles III dans d’un discours lors d’un dîner d’État au château de Windsor en l’honneur du président américain. Rappelant les sacrifices consentis au cours de diverses guerres et les relations commerciales bilatérales de longue date entre les deux pays, le souverain britannique a fait observer que la visite du président américain, « unique et importante reflète le lien durable qui unit nos deux grandes nations. » Il a souligné que le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient aller encore plus loin en matière de coopération économique que l’accord commercial conclu entre les deux pays au début de l’année en cours.
Le souverain britannique a saisi l’occasion pour saluer l’« engagement personnel » du président américain en faveur du règlement des conflits dans le monde. « Nos pays travaillent ensemble pour soutenir les efforts diplomatiques cruciaux », a-t-il ajouté. Pour sa part, le président Trump s’est dit honoré d’effectuer sa deuxième visite d’État au Royaume-Uni, soulignant que cette visite était « l’un des plus grands honneurs » de sa vie. Il a salué les relations historiques qui lient Londres et Washington, qualifiant le lien entre les deux pays d’« inestimable et éternel ».

Arrivé mardi soir à Londres, le président américain avait été reçu mercredi après-midi par le Roi Charles III avec tout le faste royal au château de Windsor. Jeudi, il aura des entretiens avec le Premier ministre Keir Starmer à Chequers, un palace du 16ème siècle au nord-ouest de Londres, qui sert de résidence de campagne du chef du Downing Street. Il rencontrera aussi la communauté des affaires britannique.

Le président Trump s’était déjà rendu en visite d’État au Royaume-Uni en 2019 lors de son premier mandat lorsqu’il avait été accueilli par la reine Élisabeth II. Il est le seul président américain à effectuer deux visites d’État au Royaume-Uni. Plusieurs accords économiques et commerciaux seront scellés lors de cette visite, renforçant la relation spéciale entre les deux alliés.

Par Atlasinfo (avec MAP)
