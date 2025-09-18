Royaume-Uni/USA : Le roi Charles III et le président Trump saluent des relations spéciales, appelées à se renforcer davantage
Arrivé mardi soir à Londres, le président américain avait été reçu mercredi après-midi par le Roi Charles III avec tout le faste royal au château de Windsor. Jeudi, il aura des entretiens avec le Premier ministre Keir Starmer à Chequers, un palace du 16ème siècle au nord-ouest de Londres, qui sert de résidence de campagne du chef du Downing Street. Il rencontrera aussi la communauté des affaires britannique.
Le président Trump s’était déjà rendu en visite d’État au Royaume-Uni en 2019 lors de son premier mandat lorsqu’il avait été accueilli par la reine Élisabeth II. Il est le seul président américain à effectuer deux visites d’État au Royaume-Uni. Plusieurs accords économiques et commerciaux seront scellés lors de cette visite, renforçant la relation spéciale entre les deux alliés.