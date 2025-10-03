FC Barcelone: Lamine Yamal absent « pour deux à trois semaines »

L’attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, titularisé mercredi face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions (défaite 2-1), sera indisponible « pour deux à trois semaines » en raison de gênes musculaires, a annoncé vendredi le club catalan.

Le jeune ailier (18 ans) avait déjà manqué quatre rencontres, entre le 14 et le 25 septembre, en raison d’une blessure au pubis.

« La douleur qui gênait le joueur est réapparue après le match contre le PSG, a annoncé le FC Barcelone ce vendredi. Il manquera le match contre Séville (dimanche) et sa convalescence est estimée à deux à trois semaines. »

Convoqué dans la matinée par le sélectionneur Luis de la Fuente pour les deux matches qualificatifs au Mondial-2026 contre la Géorgie et la Bulgarie, Yamal devra également déclarer forfait.

Cette absence met en doute sa participation au Clasico contre le Real Madrid, prévu le 26 octobre.

La convocation du jeune ailier avait déjà suscité des interrogations, alors qu’il revenait d’une absence de plus de deux semaines.

Son entraîneur en club, Hansi Flick, avait par ailleurs reproché à la sélection espagnole d’avoir sollicité le joueur malgré des gênes physiques lors du précédent rassemblement international.