L’accord agricole amendé Maroc-UE, une victoire diplomatique et économique majeure pour le Royaume (Yanja El Khattat)

Le président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a affirmé, vendredi, que l’accord agricole amendé entre le Maroc et l’Union européenne (UE) constitue une victoire diplomatique et économique majeure pour le Royaume.

Dans une déclaration à l’agence MAP, M. El Khattat a souligné que cet accord consacre le principe d’inclusivité et accorde aux provinces du Sud du Royaume les mêmes conditions préférentielles accordées aux autres régions du Royaume, réaffirmant ainsi l’intégrité territoriale du Maroc.

L’accord, a-t-il poursuivi, renforce, d’une part, la place du Maroc en tant que partenaire stratégique qui jouit d’une grande confiance auprès des Européens et reflète, d’autre part, la vision stratégique de l’UE pour ses relations futures avec le Royaume.

Il a, dans ce sens, noté que cet accord « reflète concrètement l’unité territoriale du Royaume, du Nord au Sud, et confirme qu’aucune partie du pays ne saurait bénéficier de conditions préférentielles au détriment d’une autre », estimant qu’il témoigne, sans équivoque, du profond respect des Européens pour la souveraineté marocaine, et illustre la solidité des relations historiques unissant l’UE et le Royaume.

Selon M. El Khattat, cet accord constitue aussi une victoire pour les efforts sincères visant à développer les relations maroco-européennes, en vue de soutenir le développement socio-économique des provinces du Sud, porté par le nouveau modèle de développement de ces provinces, lancé par le Roi Mohammed VI en 2015.

Dans cette lignée, il a souligné que cette démarche est de nature à contribuer à renforcer les investissements agricoles dans la région et à ouvrir de larges perspectives pour les investisseurs, relevant que le marché européen est désormais ouvert aux produits marocains issus de toutes les régions, en particulier des provinces du Sud du Royaume.

Cet accord aura des retombées positives notamment en termes d’investissements, de création d’emplois et de richesse, ainsi qu’en matière du développement du secteur agricole au niveau de cette région à fort potentiel, a conclu M. El Khattat.