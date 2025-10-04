Le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan de paix de Donald Trump

Par Atlasinfo

Le mouvement islamiste palestinien se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan mis sur la table par le président américain, vendredi 3 octobre, selon un communiqué de cette organisation.

« Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l’occupation — les vivants et les dépouilles — selon la formule d’échange incluse dans la proposition du président Trump », a écrit le Hamas, en référence aux prisonniers palestiniens devant être libérés en échange des otages retenus à Gaza.

Il a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des « détails » de la libération des otages, sous réserve « que les conditions nécessaires à cet échange soient réunies sur le terrain ».

« Je crois qu’ils sont prêts pour une PAIX durable », a rapidement réagi Donald Trump vendredi soir, sur Truth Social(Nouvelle fenêtre)

« Israël doit immédiatement cesser de bombarder Gaza, afin que nous puissions libérer les otages rapidement et en toute sécurité ! », a-t-il ajouté, dans une critique voilée de Tel Aviv. « Nous discutons déjà des détails », a encore précisée le président américain.

