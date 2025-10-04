La Fondation du forum d’Assilah organise une opération de circoncision collective

La Fondation du forum d’Assilah organise, vendredi et samedi à Dar Sabah de solidarité à Assilah, une opération de circoncision collective au profit d’enfants issus de familles démunies, à l’occasion de la célébration de l’Aïd Al-Mawlid Annabawi Acharif.

Cette opération, qui se déroule sous la supervision d’un staff médical spécialisé, composé d’un médecin chirurgien et d’infirmiers, verra l’organisation d’une cérémonie samedi en l’honneur des enfants circoncis et de leurs familles.

La Fondation du forum d’Assilah fournit, à cet effet, les traitements médicaux et les médicaments nécessaires pour l’opération de circoncision, en plus d’offrir aux familles des cadeaux et aux enfants des habits traditionnels à cette occasion.

Il est à noter que la Fondation du forum d’Assilah, organisation non gouvernementale d’utilité publique, perpétue cette tradition depuis plus de 20 ans dans le cadre de ses activités sociales, qui comprennent la fourniture de soins médicaux et des médicaments, l’octroi de bourses d’études et la distribution d’aides alimentaires, ou encore la prise en charge des frais du Hajj pour les bénéficiaires.

La Fondation organise également des formations à Dar Sabah de solidarité notamment au profit d’enfants autistes, en plus de cours d’analphabétisme, de couture et broderie, de langues et d’informatique.