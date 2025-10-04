Abbas pour l’organisation d’élections présidentielles et parlementaires générales dans l’année suivant la fin de la guerre

Le président palestinien Mahmoud Abbas a réaffirmé, vendredi, son engagement à organiser des élections présidentielles et parlementaires générales dans l’année suivant la fin de la guerre.

Dans un communiqué publié vendredi, la présidence palestinienne a indiqué que le président Mahmoud Abbas a réaffirmé son engagement à organiser des élections présidentielles et parlementaires générales dans l’année suivant la fin de la guerre. En vue d’atteindre cet objectif, « nous avons chargé les autorités compétentes de rédiger une constitution provisoire pour l’État, qui devra être finalisée dans un délai de trois mois. Cette constitution servira de base à la transition de l’Autorité vers l’État », lit-on dans cette déclaration de la présidence relayée par l’agence de presse palestinienne.

La loi électorale et les lois connexes seront également modifiées sur la base des dispositions de la constitution provisoire, interdisant à tout parti, force politique ou individu de se présenter aux élections s’il n’adhère pas au programme politique et aux obligations internationales et juridiques de l’Organisation de Libération de la Palestine, à l’exécution du principe de la solution à deux États, à l’Initiative de paix arabe, aux résolutions internationales, ainsi que le principe d’un seul système, d’une seule loi et l’existence d’une force de sécurité unique, poursuit le communiqué.

Le président palestinien a également souligné l’importance de respecter la Feuille de route pour une réforme et un développement global, et des engagements pris envers la communauté internationale dans le cadre de la Conférence internationale de la paix de New York.