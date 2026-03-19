Espagne : l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani s’invite au Prado pour une immersion littéraire

Au cours de son séjour, Leïla Slimani aura accès aux différentes salles du musée, aux ateliers de restauration, aux laboratoires ainsi qu’aux réserves, tout en interagissant directement avec les équipes de conservation et de recherche, dans un cadre de travail immersif caractéristique de ce programme.

Cette expérience donnera lieu à un récit de fiction inédit, qui sera publié en édition bilingue (espagnol et anglais) dans la collection « Escribir el Prado ».

Dans le cadre de cette résidence, une rencontre ouverte au public est également prévue le 5 mai prochain.

Lancé par le Musée du Prado en partenariat avec la Fondation Loewe et en collaboration avec Granta en español, ce programme vise à renforcer le dialogue entre littérature et arts plastiques et à proposer de nouvelles lectures contemporaines du patrimoine de l’institution.

Le programme a été inauguré en 2023 par l’écrivain et Prix Nobel de littérature J. M. Coetzee, dont la participation a contribué à asseoir la portée de cette initiative.