Le Conseil de la FIFA entérine les dates du prochain Mondial féminin U-17, prévu au Maroc

Parmi les autres décisions, la réunion a approuvé les modalités de vote pour désigner les pays hôtes des éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de 2031 et 2035, dans le cadre d’un processus à candidature unique.

Ainsi, un Congrès extraordinaire sera organisé d’ici fin 2026 pour présenter les dossiers portés notamment par une candidature conjointe du Costa Rica, des États-Unis, de la Jamaïque et du Mexique pour 2031, et du Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, pays de Galles) pour 2035. L’édition 2031 marquera en outre le passage à un format élargi à 48 équipes.

Le Conseil a en outre entériné le renforcement de son programme de développement mondial avec l’adoption à l’unanimité du Rapport annuel 2025, prévoyant des recettes record de 14 milliards de dollars pour le cycle 2027-2030, destinées à être réinvesties dans le football. L’instance a confirmé une hausse sans précédent des financements alloués à ses associations membres, avec une enveloppe de 2,7 milliards de dollars pour le programme Forward, soit un niveau huit fois supérieur à celui des dispositifs en place avant 2016.

Cité dans le communiqué, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué que ces investissements visent à accroître concrètement les opportunités de pratique et de compétition pour les hommes, les femmes et les jeunes, ainsi qu’à moderniser les infrastructures et améliorer l’accès aux technologies à l’échelle mondiale.

Il a également rappelé que cette montée en puissance financière repose en grande partie sur le succès de la Coupe du Monde de la FIFA, principale source de revenus de l’organisation, permettant selon lui d’élargir l’accès au football et de renforcer son rôle éducatif et social à travers le monde.