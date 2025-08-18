Espagne : interpellation de deux présumés partisans de Daech, en collaboration avec la DGST

Les suspects, âgés de 24 et 26 ans, ont été arrêtés à Vallfogona de Balaguer, dans le nord-est de l’Espagne pour leur implication présumée dans des délits de consommation et de diffusion de propagande terroriste et d’incitation à commettre des actes violents, précise la police dans un communiqué.

L’enquête lancée il y a un an et demi a révélé que l’un des mis en cause, déjà connu des services de sécurité espagnols, présentait un haut niveau de radicalisation et jouait un rôle actif dans la diffusion de contenus terroristes ainsi que dans le recrutement en vue de la commission d’attentats terroristes, ajoute la même source.

Les deux individus ont été présentés devant le Juge central d’instruction numéro 1, qui a ordonné le placement en détention provisoire du principal suspect.

Un dispositif policier déployé jeudi a permis l’arrestation des deux suspects et la saisie, lors des perquisitions domiciliaires, de divers équipements informatiques qui sont actuellement en cours d’analyse, conclut le communiqué.