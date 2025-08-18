Le Roi Mohammed VI donne ses très hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza

Cette aide est composée d’environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments spécifiquement destinés aux catégories vulnérables, particulièrement les enfants et les nourrissons, précise la même source.

Le Roi, Président du Comité Al-Qods, a tenu à ce que cette aide humanitaire soit comme les précédentes, acheminée par voie aérienne afin d’atteindre de manière urgente et directe les bénéficiaires parmi les frères palestiniens.

Cette initiative Royale généreuse reflète la préoccupation constante du Roi quant à la situation humanitaire critique que traverse la population de Gaza, ainsi que l’engagement indéfectible du Souverain à soulager ses souffrances, conclut le communiqué.