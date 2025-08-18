PrÃ©sidentielle en Bolivie : Rodrigo Paz et Jorge Quiroga sâ€™affronteront au second tour le 19 octobre

Selon les rÃ©sultats prÃ©liminaires annoncÃ©s dimanche par le Tribunal suprÃªme Ã©lectoral (TSE), Paz Pereira est arrivÃ© en tÃªte du premier tour avec environ 31,6 % des suffrages, devant Â« Tuto Â» Quiroga qui a recueilli 27,1 %.

Lâ€™homme dâ€™affaires Samuel Doria Medina, longtemps donnÃ© favori par les sondages, a terminÃ© troisiÃ¨me avec prÃ¨s de 20 % des voix. Il a immÃ©diatement reconnu sa dÃ©faite et annoncÃ© son soutien au profit de Paz Pereira au second tour.

En quatriÃ¨me position figure Andronico Rodriguez (Alliance populaire) avec un peu plus de 8 %, suivi par Manfred Reyes Villa (7,1 %), Eduardo Del Castillo (3,2 %), Jhonny Fernandez (1,5 %) et Pavel Aracena (1,4 %).

Ce scrutin marque un tournant politique dans ce pays enclavÃ© dâ€™AmÃ©rique du sud. Pour la premiÃ¨re fois depuis prÃ¨s de vingt ans, le Mouvement vers le socialisme (MAS) nâ€™est pas qualifiÃ© pour un second tour prÃ©sidentiel. Son candidat, lâ€™ancien ministre Eduardo del Castillo, nâ€™a obtenu quâ€™un score marginal.

Ã‚gÃ© de 57 ans, Rodrigo Paz est le fils de lâ€™ancien prÃ©sident Jaime Paz Zamora (1989-1993). NÃ© en Espagne, il a grandi entre plusieurs pays avant de revenir en Bolivie, oÃ¹ il sâ€™est imposÃ© comme sÃ©nateur. Son avance au premier tour est perÃ§ue comme le signe dâ€™une volontÃ© de lâ€™Ã©lectorat de rompre avec la polarisation traditionnelle et de miser sur une alternative plus consensuelle.

Jorge Quiroga, 65 ans, fut vice-prÃ©sident de la Bolivie entre 1997 et 2001 avant dâ€™assumer la prÃ©sidence par succession constitutionnelle Ã la suite de la dÃ©mission dâ€™Hugo Banzer. Il reste une figure centrale de la droite bolivienne.

Le second tour, prÃ©vu le 19 octobre, sera dÃ©cisif pour dÃ©partager ces deux leaders de lâ€™opposition et confirmer le virage politique Ã droite du pays.