Emmanuel Macron renomme Lecornu au poste de Premier ministre

Le président français Emmanuel Macron a annoncé, vendredi 10 octobre, vers 22 heures, le nom de son nouveau Premier ministre : il s’agit de Sébastien Lecornu, qui avait démissionné lundi matin face à la contestation de la composition de son gouvernement.

Sur France 2, mercredi soir, le chef du gouvernement démissionnaire avait pourtant affirmé que sa mission était « terminée » au terme de deux jours de consultations avec les partis.

« J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes », a immédiatement déclaré Sébastien Lecornu, sur X(Nouvelle fenêtre).

Et d’affirmer que « tous les dossiers évoqués » pendant les consultations seront « ouverts au débat parlementaire » et que le nouveau gouvernement « devra incarner le renouvellement ».

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

La cheffe du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a appelé pelle les parlementaires de gauche à s’associer à ses députés pour « signer une motion de censure immédiate » . Les socialistes assurent de leur côté que le parti n’a conclu aucun « deal » avec Lecornu sur une non-censure, ni « aucune assurance, ni garantie ».