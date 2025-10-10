Emmanuel Macron renomme Lecornu au poste de Premier ministre

Le président français Emmanuel Macron a annoncé, vendredi 10 octobre, vers 22 heures, le nom de son nouveau Premier ministre : il s’agit de Sébastien Lecornu, qui avait démissionné lundi matin face à la contestation de la composition de son gouvernement.
Sur France 2, mercredi soir, le chef du gouvernement démissionnaire avait pourtant affirmé que sa mission était « terminée » au terme de deux jours de consultations avec les partis.
« J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes », a immédiatement déclaré Sébastien Lecornu, sur X(Nouvelle fenêtre).
Et d’affirmer que « tous les dossiers évoqués » pendant les consultations seront « ouverts au débat parlementaire » et que le nouveau gouvernement « devra incarner le renouvellement ».
Il faut mettre un terme à cette crise politique…
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025
À chaque tour du manège le pompon reste au même endroit.
Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule.
Macron ne peut faire autre chose que du Macron.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 10, 2025