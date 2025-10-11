Marrakech à l’heure de la 7è édition du Festival de la poésie marocaine

S’inscrivant dans le cadre de la coopération culturelle entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et le Département de la Culture du gouvernement de Sharjah, aux Émirats arabes unis, cette édition, qui accueille la Chine comme invitée d’honneur, ambitionne d’ancrer l’identité du festival en tant qu’espace réel de dialogue, à travers une programmation riche reflétant l’actualité de la poésie marocaine, et favorisant l’interaction créative entre ses expériences et générations.

Dans son allocution d’ouverture, le chef du service des affaires culturelles à la Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi, Samir El Ouanassi, a souligné que ce festival, qui poursuit son rayonnement en mettant à l’honneur les différentes expressions et générations poétiques marocaines, reflète la place que la cité ocre a acquise de par son poids historique, non seulement en tant que destination touristique mondiale, mais aussi comme carrefour des cultures et du dialogue.

Le festival consacre également l’approche de la Maison de la Poésie de Marrakech, devenue une institution culturelle pionnière grâce à son profond engagement dans le renouvellement des mécanismes de gestion culturelle, a-t-il poursuivi.

M. El Ouanassi a salué à cet égard les efforts considérables déployés par la Maison de la Poésie à travers ses activités, programmes et événements, qui atteignent désormais les zones rurales et éloignées, consolidant ainsi la culture de proximité promue par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture), dont les politiques ont permis la création d’infrastructures essentielles dans l’ensemble des territoires du Royaume.

Pour sa part, le président du département de la culture du gouvernement de Sharjah, Abdullah Al Owais, a affirmé que ce festival est le fruit de la coopération culturelle et l’expression des relations fraternelles entre les Émirats arabes unis et le Royaume du Maroc, relations consolidées grâce à la clairvoyance des dirigeants des deux Etats.

Et d’ajouter que de telles initiatives communes contribuent à renforcer les liens fraternels entre les deux pays et offrent aux nouvelles générations de poètes et de créateurs un espace pour exprimer leurs visions et leurs rêves dans un cadre littéraire unifié, porté par l’amour des mots et l’esprit de créativité, rappelant que la poésie est un art noble et un message universel qui traduit l’âme des peuples, préserve leur mémoire et leur ouvre des perspectives pour l’avenir.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Maison de la Poésie de Marrakech, Abdelhak Mifrani a souligné que cette édition, qui met la Chine à l’honneur à travers la participation de poétesses et d’artistes issues de ce pays asiatique, constitue un espace de dialogue entre les générations de la poésie marocaine, tout en affirmant l’identité particulière du festival dans sa célébration de la diversité linguistique et culturelle du pays.

Et de noter que cette manifestation artistique représente un rendez-vous culturel annuel, marquant le lancement de la 9ème saison culturelle de la Maison de la Poésie, dans une dynamique continue de programmes et d’initiatives célébrant la pluralité linguistique et la richesse de la poésie marocaine, tout en s’ouvrant davantage aux sensibilités et expériences de la poésie contemporaine.

La cérémonie d’ouverture, qui a débuté par « l’hymne Marrakech la rouge », interprété par la pépinière de la Maison de la Poésie, a été marquée par l’hommage rendu à Mohamed Boujbiri, l’un des poètes marocains les plus en vue, au poète et artiste Ali Chouhad, à la chercheuse en culture et patrimoine populaire Aziza Akida, ainsi qu’au musicien Abdelouahab Doukkali, outre la remise du prix de la meilleure poésie, attribuée au poète Hamid Adikibli, étudiant nigérian poursuivant ses études au Maroc ainsi que le Prix de la critique poétique décerné à Abderrahmane Asahli.

La soirée a également été ponctuée de lectures poétiques données par Touria Ouakkas ainsi que par le lauréat du Prix de la meilleure poésie, et la poétesse chinoise Liu Jintsi, membre de l’Union des écrivains chinois, auteure de plus de cinquante œuvres variant entre poésie, romans, pièces de théâtre et chansons.

Lors de cette soirée, le public a vibré au rythme d’un concert exceptionnel animé par l’artiste et musicien Abdelouahab Doukkali, qui était accompagné de l’Orchestre Assil de Marrakech dirigé par l’artiste Ezzedine Diyani.

Le programme de cette édition, qui se poursuit jusqu’au 12 octobre dans divers espaces de la ville ocre, comprend un forum autour du thème « La poésie à l’aune de la critique culturelle », avec la participation de critiques et chercheurs, des rencontres poétiques dans le cadre de la section « Voix contemporaines », ainsi que la remise des prix aux enfants ayant participé au 8ème cycle d’ateliers d’écriture poétique (pour enfants et jeunes), initiés par Dar Chiir de Marrakech, en plus de spectacles musicaux variés.