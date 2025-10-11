Thomas Reilly : Le Discours Royal à l’ouverture du Parlement trace des objectifs stratégiques clairs

«Le Discours Royal énonce un objectif stratégique clair : améliorer la situation de toutes les régions, districts, villages et populations, quelle que soit leur taille, sans laisser personne de côté. Il appelle à l’accélération des réformes dans le pays, notamment la création d’emplois pour les jeunes », a poursuivi le diplomate britannique, relevant que le Souverain a souligné que la richesse et la force d’un pays se mesurent mieux en calculant les efforts et l’attention que ce pays consacre à l’éducation et à la santé. Le Discours du Souverain envoie également un message selon lequel cette vision stratégique «n’est pas et ne peut pas être un choix entre l’investissement dans les projets d’infrastructures phares et l’investissement dans les besoins sociaux de la population », a relevé M. Reilly.

« Pour Sa Majesté le Roi, il n’y a aucune contradiction entre les progrès réalisés sur ces deux fronts, et toute tentative de suggérer qu’investir dans l’un se fait nécessairement ou inévitablement au détriment de l’autre revient à méconnaître les objectifs et les intentions stratégiques du Maroc moderne », a-t-il fait observer, soutenant que le Roi a précisé que l’investissement dans les zones urbaines ne doit pas se faire au détriment de l’investissement dans le bien-être des zones rurales.

L’accent est également mis, dans le Discours Royal, sur la nécessité d’accélérer le rythme du processus de transformation en cours dans le Royaume, a, d’autre part, indiqué le diplomate britannique, soulignant que le Roi a montré le chemin à emprunter vers une renaissance nationale, une confiance renforcée et une fierté encore plus grande pour ce que le Maroc a accompli sous la conduite du Souverain.