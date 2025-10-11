Trump annonce des droits de douane supplémentaires de 100% contre la Chine

Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi que les Etats-Unis imposeraient sur les marchandises chinoises des droits de douane supplémentaires de 100%, s’ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre « ou avant ».

ÉconomieEn direct
Par
Washington contribuera à garantir la sécurité de l’Ukraine, assure Trump
Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain, qui a dit réagir à la « posture commerciale extraordinairement agressive » adoptée par Pékin, a également indiqué que des restrictions sur l’exportation de « tous les logiciels stratégiques » vers la Chine s’appliqueraient à la même date.

« Compte tenu de la position sans précédent adoptée par la Chine (…) à compter du 1er novembre 2025 (ou plus tôt, en fonction des mesures ou changements supplémentaires pris par la Chine), les États-Unis d’Amérique imposeront des droits de douane de 100 % à la Chine, en plus des droits de douane déjà en vigueur. Le 1er novembre également, nous imposerons des contrôles à l’exportation sur tous les logiciels stratégiques », a écrit le président américain.

Dans un autre message publié plus tôt sur Truth Social, M. Trump a jugé qu’il n’y avait « plus de raison » valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines au sommet de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) en Corée du Sud, après une décision de Pékin dans le domaine ultra-sensible des terres rares.

Le président américain a jugé que la Chine « devenait très hostile » et l’a menacée de représailles commerciales « massives ».

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l’accusait déjà d’abuser de cette position dominante.

Le ministère chinois du Commerce avait annoncé, jeudi dans un communiqué, de nouveaux contrôles concernant l’exportation des technologies liées à l’extraction et la production de ces matériaux.

La Bourse de New York a été plombée par le message du président américain, qui rompt une période de relative détente entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a glissé de 1,90%, l’indice Nasdaq a reculé de 3,56% et l’indice élargi S&P 500 a lâché 2,71%, effaçant tous ses gains des deux dernières semaines.

Par Atlasinfo avec MAP
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite