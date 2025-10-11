Trump annonce des droits de douane supplémentaires de 100% contre la Chine

« Compte tenu de la position sans précédent adoptée par la Chine (…) à compter du 1er novembre 2025 (ou plus tôt, en fonction des mesures ou changements supplémentaires pris par la Chine), les États-Unis d’Amérique imposeront des droits de douane de 100 % à la Chine, en plus des droits de douane déjà en vigueur. Le 1er novembre également, nous imposerons des contrôles à l’exportation sur tous les logiciels stratégiques », a écrit le président américain.

Dans un autre message publié plus tôt sur Truth Social, M. Trump a jugé qu’il n’y avait « plus de raison » valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines au sommet de l’APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) en Corée du Sud, après une décision de Pékin dans le domaine ultra-sensible des terres rares.

Le président américain a jugé que la Chine « devenait très hostile » et l’a menacée de représailles commerciales « massives ».

Le géant asiatique est le premier producteur mondial de terres rares, ces matériaux indispensables aux industriels, et Washington l’accusait déjà d’abuser de cette position dominante.

Le ministère chinois du Commerce avait annoncé, jeudi dans un communiqué, de nouveaux contrôles concernant l’exportation des technologies liées à l’extraction et la production de ces matériaux.

La Bourse de New York a été plombée par le message du président américain, qui rompt une période de relative détente entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a glissé de 1,90%, l’indice Nasdaq a reculé de 3,56% et l’indice élargi S&P 500 a lâché 2,71%, effaçant tous ses gains des deux dernières semaines.