Emmanuel Macron nomme Sébastien Lecornu Premier ministre

Après la chute lundi du gouvernement Bayrou, le président français Emmanuel Macron a nommé mardi le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, un homme venu de la droite, à Matignon.

« Il l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois », a indiqué la présidence française.

« A la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République », a ajouté l’Elysée.

Le nom du ministre des Armées démissionnaire, au gouvernement depuis 2017, circulait parmi les favoris pour devenir chef du gouvernement à la suite de la démission de François Bayrou.