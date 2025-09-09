Le Maroc accueille 13,5 millions de touristes à fin août 2025

En directÉconomie
Par
Le Maroc aura accueilli 13,5 millions de touristes à fin août 2025, en hausse de 15% par rapport à la même période en 2024, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

En effet, l’été 2025 a enregistré des performances records avec 4,6 millions de touristes entre juillet et août 2025 (+6% par rapport à l’été 2024), précise le ministère dans un communiqué, soulignant que le secteur du tourisme au Maroc poursuit toujours sa dynamique.

Cette saison estivale a été notamment marquée par un fort retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE), qui ont atteint 3 millions entre juillet et août 2025, soit 13% de plus que l’été dernier, fait savoir la même source.

Et d’expliquer que cette performance témoigne à la fois de l’attachement profond des MRE à leur pays et de la capacité du Royaume à séduire un nombre important de touristes étrangers.

Ainsi, ces résultats confirment l’attractivité croissante du Maroc et la pertinence des actions de la Feuille de route du tourisme 2023-2026, qui accorde une place primordiale au renforcement de l’aérien ainsi qu’à l’enrichissement de l’offre, à travers la mise en place de plusieurs mécanismes incitatifs à but de stimuler l’investissement dans l’animation et l’hébergement.

Dans ce contexte, cette performance se distingue d’autant plus que, à titre de comparaison, la croissance mondiale du tourisme ne devrait pas dépasser les 5% en 2025 selon les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme (ONU-Tourisme), note le communiqué.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite