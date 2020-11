El Guerguarat: Des personnalités politiques européennes et des experts saluent l’attachement du Maroc au cessez-le-feu

“L’intervention des Forces armées royales sur la frontière Sud vise à sécuriser les flux des personnes et des biens. Elle est non offensive et l’usage de la force ne se fera qu’en légitime défense. Le Maroc montre, une fois de plus, que la diplomatie est sa priorité”, a-t-il noté.

Quant à Emmanuel Dupuy, président de l’Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), un Think tank spécialisé dans les questions de défense, géopolitique, géoéconomie et géostratégie, il a fait observer que la tension dans la zone tampon d’El Guerguarat montre “la grande fébrilité de l’Algérie”, excédée par les succès diplomatiques marocains dans le dossier du Sahara.

Pourquoi le blocage d’El Guerguarat, par le “polisario”, a lieu maintenant ? C’est premièrement parce que le Conseil de sécurité vient d’adopter une résolution (2548), qui est une reconnaissance de la part de l’ONU de la proposition d’autonomie avancée proposée par le Maroc, a-t-il souligné.

Ces développements se produisent, aussi, concomitamment avec le renouvellement du mandat de la Minurso, lequel conforte l’idée selon laquelle la gestion de ce dossier est maintenant bicéphale avec une forte mobilisation onusienne à l’aune de l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle administration américaine et du Président Joe Biden qui a toujours été sur les mêmes longueurs d’onde que le Maroc. “De ce point de vue là, il y a eu une sorte d’accélération par rapport à cet agenda international”, a-t-il relevé.

L’expert français a dans ce contexte pointé la responsabilité de l’Algérie dans cette escalade sans précédent. “En attisant la situation, l’Algérie, en crise institutionnelle interne, cherche une échappatoire”, a-t-il affirmé. Pour lui, “les militaires algériens ne savent pas ce qu’il va advenir dans les semaines à venir. Du coup, ils créent des échappatoires”.

De son côté, le professeur Hubert Seillan, avocat au Barreau de Paris, Président de la Fondation “France Maroc, Paix et Développement”, a loué la sagesse avec laquelle le Maroc a agi devant les agissements condamnables du polisario dans la zone tampon d’El Guerguarat.

“La sagesse avec laquelle le Maroc a observé, analysé, évalué et décidé, a été remarquée par les Nations-Unies, les milieux diplomatiques et les chefs d’Etat”, a relevé Me Seillan, membre de la Plateforme internationale pour le Sahara marocain, faisant remarquer que le Maroc est intervenu pour rétablir la situation “sans qu’ait été relevé aucun incident”.

Dans une réaction à l’intervention légitime du Maroc visant à sécuriser cette zone, le professeur Seillan est revenu, dans un article intitulé “El Guerguarat, à la frontière atlantique Nord de la Mauritanie, ou les derniers soubresauts d’un mourant”, sur les déboires politiques et diplomatiques du polisario, soutenu par l’Algérie.

“Bien qu’elle ait fait une certaine actualité en ces premiers jours de novembre, l’état de mort avancée de l’organisation dite polisario est un fait aujourd’hui avéré”, écrit-t-il, notant qu’elle a été “maintenue depuis des décennies, sous perfusion par des militaires algériens soucieux de cacher les innombrables sujets d’insatisfaction qui grondent depuis les villes et les campagnes”. Ce qui permet de comprendre, a-t-il rappelé, “que des liens étranges et bien suspects animent leurs relations obscures”.

Me Seillan, professeur de droit à l’université de Bordeaux, a rappelé dans ce contexte que “les Nations Unies ont lancé au monde un appel à la raison dans une magnifique résolution 2548 du 30 octobre dernier du Conseil de sécurité”, notant que “des intentions belliqueuses d’un autre temps viennent troubler la paix, qui, depuis 45 ans dynamise le développement de l’Ouest africain”.

Pour lui, le principe de réalité est souvent dérangeant, faisant remarquer que le poliario n’est devenu aujourd’hui que l’ombre de lui-même.

En Italie, le président de la Ligue italienne des droits de l’homme, Antonio Stango, a souligné que l’intervention des Forces Armées Royales pour rétablir la sécurité et assurer la liberté de circulation au passage d’El Guerguarat à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie était “nécessaire” et “est conforme aux droits légitimes du Maroc tels que garantis par les conventions internationales”.

M. Stango a ainsi relevé que l’intervention des Forces Armées Royales est “une démarche légitime du point de vue des droits de l’homme”, en ce sens que la sécurisation de la circulation des marchandises et des personnes à travers la zone d’El Guerguarat doit être garantie et que les entraves du polisario doivent cesser.

L’expert italien des droits de l’homme a estimé que l’action menée par le Royaume au passage d’El Guerguarat s’inscrit pleinement dans le cadre “de son rôle pour garantir et sécuriser la circulation”.

Il a, de même, fait observer que l’Algérie est pleinement impliquée dans les agissements du polisario à El Guerguarat en particulier.

Pour sa part, le président de l’Institut des études politiques et économiques en Italie, Domenico Letizia a condamné les agissements du polisario, qui, soutenu par l’Algérie, “joue avec le feu en persistant dans ses violations des règles du droit international”.

Dans un article intitulé “Sahara, l’option suicidaire du polisario”, l’expert italien relève que le polisario “continue de prendre des initiatives en violation du droit international, avec des appels à la guerre, une campagne de communication contre le Secrétaire Général de l’ONU et la mission des Nations Unies, Minurso, continuellement sujette à des attaques et des provocations par les séparatistes”, notant que le groupe séparatiste armé “semble ne pas avoir accepté les règles du droit international et joue avec le feu”.

Ces provocations sont “une menace pour la stabilité de la région déjà ébranlée par les actes de terrorisme, le trafic international de drogue et la radicalisation”, a-t-il relevé.

Au Danemark, des ONG ont également condamné les agissements “inadmissibles” des milices du polisario”. Le Conseil consultatif dano-marocain, ONG basée à Copenhague”, a affirmé que “la présence documentée d’éléments armés du polisario dans la zone tampon d’El Guerguarat était inadmissible et constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU”.

Qualifiant ces violations récurrentes d’entorse au processus politique en cours sous l’égide des Nations-Unies, le Conseil dano-marocain considère que les agissements fébriles des séparatistes sont une menace réelle aux accords de cessez-le-feu, et portent atteinte à la stabilité en tentant désespérément d’altérer le statut de la zone tampon.

Il rappelle que, face aux actes de provocation menés par les séparatistes depuis leur intrusion dans la zone tampon, le 21 octobre dernier, le Maroc s’est patiemment astreint à la plus grande retenue, mais il n’a eu d’autre choix que d’assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la situation de blocage générée par ces agissements et restaurer la libre circulation civile et commerciale.