EagleEye : Anduril dévoile le casque IA qui transforme les soldats en commandants nomades

Anduril Industries a présenté l’EagleEye, un casque militaire modulaire à réalité mixte et IA, qui devrait équiper les soldats américains dès 2026, dans le cadre d’un contrat de 159 millions de dollars avec l’armée de Terre américaine.

Anduril Industries a dévoilé l’EagleEye comme une famille de systèmes modulaires casque, visière et lunettes dotés de capteurs sophistiqués pour la protection balistique, la détection d’ondes de choc, l’audio spatial et la radiofréquence. Plus léger que les systèmes de vision nocturne classiques, ce casque répartit le poids pour suivre le centre de gravité du porteur et s’adapte à différents environnements avec des modes jour, nuit et thermique transparents.

Le système s’appuie sur le logiciel Lattice d’Anduril, qui fusionne les données des capteurs pour former une image unique du champ de bataille, en soulignant les menaces prioritaires. Les soldats peuvent visualiser des briefings de mission, des superpositions de cartes, suivre les coéquipiers en temps réel grâce au suivi blue-force et contrôler des drones ou des robots autonomes directement via le HUD. Des prototypes comprennent un visior AR transparent pour le jour et un casque MR à passthrough complet pour la nuit, comme un casque de moto.

Conçu en collaboration avec Meta, Qualcomm, OSI et Gentex, l’EagleEye s’inscrit dans le programme Soldier Borne Mission Command (SBMC) de l’armée américaine, qui vise à faire des soldats des « technomages » augmentés par l’IA. Anduril doit en livrer une centaine pour des essais en 2026 et une production de masse en 2027, après un contrat de 159 millions de dollars signé en septembre 2025. Palmer Luckey, fondateur d’Anduril, a affirmé que ce casque n’est pas un outil, mais un « coéquipier IA » dans l’écran, réalisant une vision rêvée depuis des décennies.

Pour mémoire, Anduril Industries est une entreprise américaine de technologies de défense créée en 2017 par Palmer Luckey, inventeur de l’Oculus Rift et ancien fondateur d’Oculus VR, racheté par Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars. Viré de Meta en 2016 après un don polémique à un groupe pro-Trump, Luckey a fondé Anduril avec d’anciens de Palantir comme Brian Schimpf et Trae Stephens, en référence à l’épée Andúril du Seigneur des Anneaux. Spécialisée dans l’IA, les drones autonomes et les capteurs pour la sécurité nationale, l’entreprise a levé plus de 8 milliards de dollars de fonds et possède des contrats importants avec le Pentagone, tels que le déploiement de tours de surveillance Sentry à la frontière sud des États-Unis.