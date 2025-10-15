Chine: L’inflation sous-jacente au plus haut depuis des mois

L’inflation sous-jacente en Chine a atteint en septembre son plus haut niveau depuis près de deux ans, traduisant une stabilisation progressive des prix à la consommation et un renforcement graduel de la demande intérieure, selon les données publiées mercredi par le Bureau national des statistiques (BNS).

L’indice des prix à la consommation de base (CPI), hors produits alimentaires et énergétiques, a augmenté de 1 % en glissement annuel, enregistrant sa cinquième hausse consécutive et son rythme le plus rapide depuis février 2024.

L’indice global des prix à la consommation a également montré des signes d’amélioration, progressant de 0,1 % sur un mois après être resté stable en août, tandis que sa baisse annuelle s’est atténuée à 0,3 %, contre 0,4 % le mois précédent.

Ces chiffres suggèrent que la deuxième économie mondiale commence à sortir d’une période prolongée de faibles pressions inflationnistes, dans un contexte où Beijing multiplie les mesures de soutien à la consommation et à l’investissement pour consolider la reprise.

Depuis le début de l’année, les autorités ont adopté une série de politiques de relance ciblées, incluant des facilités de crédit pour les ménages et les entreprises ainsi qu’une accélération des dépenses publiques dans les infrastructures, afin de compenser la faiblesse de la demande extérieure et la fragilité persistante du marché immobilier.

Selon les analystes, la remontée progressive de l’inflation de base reflète une amélioration des dépenses des ménages et une reprise plus soutenue des services, même si la croissance globale demeure contrainte par la prudence des consommateurs et les incertitudes économiques mondiales.