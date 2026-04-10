Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants vietnamiens (Europol)

Huit personnes ont été interpellées lors d’une opération coordonnée par la France le 30 mars, au cours de laquelle des passeports, des véhicules et des sommes d’argent ont été saisis, selon l’agence policière européenne.

Parmi les suspects figure un responsable du réseau arrêté en Allemagne sur la base d’un mandat d’arrêt européen, tandis qu’un autre organisateur avait été appréhendé en Hongrie en amont de ce coup de filet.

Les migrants vietnamiens accédaient à l’espace Schengen via la Hongrie, munis de visas court séjour ou de titres de séjour, avant de rejoindre la France par voie aérienne, a précisé la même source.

Une fois à Paris, ils étaient hébergés temporairement avant d’être transférés vers le nord du pays, où ils étaient pris en charge par un groupe kurdo-irakien chargé d’organiser la traversée de la Manche à bord de petites embarcations.

Le réseau assurait l’ensemble du trajet, incluant logistique, hébergement et transport en contrepartie de sommes d’argent pouvant aller jusqu’à 22.000 euros, pour un flux estimé à au moins 15 personnes par mois.

Dans un contexte de renforcement des opérations contre les filières clandestines, un autre réseau reliant le Vietnam, la France et le Royaume-Uni a également été démantelé le 30 mars après l’arrestation de 19 passeurs, dont 16 en France et 3 outre-Manche.