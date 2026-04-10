France : Le bioéthanol a le vent en poupe dans le contexte de l’envolée des prix des carburants

Selon les professionnels, le prix du litre de bioéthanol se maintient autour de 0,70 à 0,75 euro début avril, un niveau quasi inchangé depuis février, dans un moment où les carburants traditionnels ont fortement augmenté, dans un contexte de tensions géopolitiques internationales: le gazole dépasse 2,30 euros le litre et l’essence a franchi les 2 euros.

Ce différentiel s’explique notamment par la composition du bioéthanol, issu en majorité de matières premières agricoles telles que la betterave, le maïs ou le blé, et par une fiscalité plus avantageuse que celle appliquée aux carburants fossiles.

Le bioéthanol n’est en effet quasiment pas soumis aux variations des cours et est beaucoup moins soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Dans ce contexte, la demande pour les dispositifs permettant de rouler au bioéthanol progresse. Selon des chiffres rapportés par les médias, les ventes de boîtiers de conversion ont été multipliées par trois en mars 2026 par rapport au début de l’année.

Ces équipements, dont le coût varie entre 700 et 1.200 euros, permettent d’adapter la plupart des véhicules essence afin d’utiliser le carburant E85.

D’après des professionnels du secteur, ces installations peuvent être amorties en moins de 15.000 kilomètres, malgré une surconsommation estimée entre 15 % et 25 % par rapport à l’essence.

Plusieurs acteurs industriels indiquent, par ailleurs, que la grande majorité des véhicules essence produits depuis les années 2000 sont compatibles avec ce type de conversion, notant que la demande tend à augmenter lors des périodes de tension sur les marchés de l’énergie.

Le développement du bioéthanol s’inscrit également dans un argumentaire environnemental. Les promoteurs de cette filière mettent en avant une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de particules fines par rapport aux carburants traditionnels.

Toutefois, cet avantage fait l’objet de débats, certains observateurs pointant les risques liés à l’intensification de cultures dédiées, notamment en termes de biodiversité.